Dérbi transmontano termina empatado

Embalado pela vitória, a primeira para o campeonato, conseguida no terreno do Cerveira, o Vimioso conseguiu um ponto precioso frente a um dos candidatos a subir à 3ª Liga, o Montalegre. Uma motivação que se traduziu em golo logo aos 14 minutos com a assinatura de Felipe.

A resposta dos visitantes chegou aos 28’ na marcação de um penalti. Vilmar não falhou o remate e empatou a partida.

Os restantes golos surgiram já na recta final do encontro. Aos 83 minutos Vilmar bisou e colocou os barrosões em vantagem, numa altura em que os visitantes jogavam apenas com dez unidades, após a expulsão de Alisson, aos 73’, por acumulação de amarelos. Já em tempo de compensação, aos 90’+3, Cleyson fixou o resultado em 2-2.

Há ainda a registar a expulsão de José Manuel Viagem do banco de suplentes. O técnico dos forasteiros viu cartolina vermelha.

O Montalegre desceu para o quarto lugar, com 26 pontos, e não vence há quatro jornadas, somando dois empates e duas derrotas. Quanto ao Vimioso continua de lanterna na mão, é último, agora com sete pontos.