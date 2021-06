Derrota caseira adia decisões para a última jornada

O Vale Madeiro perdeu, 4-5, no domingo, na recepção ao GD Salto e complicou as contas da subida, já que em caso de vitória garantia automaticamente a subida à 3ª divisão nacional na próxima temporada.

A formação do concelho de Mirandela sofreu uma derrota na jornada 2 da série A da Taça Nacional de Futsal, depois de ter vencido, na passada quinta-feira, o Cerveira FC por 6-7.

Ricardinho, Jaime e Trigo, que bisou, marcaram os golos da equipa treinada por Bruno Costa.

No outro encontro da série A, o Cabeçudense deu goleada, 9-1, ao Cerveira FC e lidera isolado com seis pontos. Na segunda posição está o GD Salto com três pontos, seguido do Vale Madeiro, também com três pontos, e do Cerveira FC na última posição sem pontuar.

À 3ª divisão sobem os dois primeiros classificados e a última jornada é decisiva. O Vale Madeiro recebe o Cabeçudense, que já garantiu a subida, e o GD Salto defronta em casa o Cerveira FC.