Derrota caseira atira Mirandela para a fase de manutenção

O S.C. Mirandela saiu derrotado do encontro com o São Martinho por 0-1, em jogo de acerto de calendário relativo à jornada 13 da série B do Campeonato sde Portugal.

Um resultado que impossibilita os alvinegros de chegar a um dos dois lugares que permitem jogar a fase de acesso à Liga 3. O Mirandela tinha que, obrigatoriamente, vencer e esperar pela última jornada, onde recebe o Vila Real, e que também tinha que vencer e esperar pelo resultado do confronto entre São Martinho e Tirsense.

Os transmontanos não entraram bem no jogo o que permitiu ao São Martinho conseguir um ascendente nos primeiros 15 minutos, espaço de tempo em que surgiu o único golo do encontro e que valeu os três pontos à turma de Agostinho Bento.

Ao minuto 14, após um pontapé de canto, Nuno Moreira aparece bem colocado na área e de cabeça atirou para o fundo da baliza à guarda de Coelho.

A partir daqui, os mirandelenses, que acusaram algum nervosismo, pegaram no jogo e procuraram inverter o resultado. Mas, a formação de Rafael Pinheiro continua a pecar na finalização.

A tarefa do Mirandela ficou mais complicada ao minuto 69 com a expulsão de Jaílson. O avançado viu cartão vermelho directo, depois de pisar um jogador adversário que estava no chão. Ainda assim, os locais não perderam poder ofensivo mesmo em inferioridade numérica.

0 0-1 manteve-se até ao apito final e é um resultado que permite ao São Martinho discutir a presença na fase de acesso à Liga 3. Na última jornada, frente ao Tirsense, à equipa de Agostinho Bento basta um empate para alcançar o objectivo. Já a formação de Santo Tirso tem que vencer.

O S.C. Mirandela resta-lhe terminar a fase regular com uma vitória na recepção ao S.C. Vila Real, na última jornada, e começar a preparar a fase de manutenção.

Reacções

Rafael Pinheiro – Técnico S.C. Mirandela

“Não entrámos bem no jogo, mas, tirando isso, não fomos inferiores ao adversário. Não vi nenhuma superioridade do São Martinho. Mesmo com dez nunca baixamos os braços. Agora temos que preparar o futuro que o campeonato ainda não acabou”.

Agostinho Bento – Técnico São Martinho

“Estamos satisfeitos pela vitória mas não foi um jogo bem jogado. A carga emocional que estava neste jogo foi notória nos jogadores. Mas, julgo que até ao golo fomos superiores. Quando fizemos o golo sentimos que ferimos o orgulho do Mirandela, que passou a ganhar mais duelos”.

Foto de AR São Martinho