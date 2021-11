Derrota caseira coloca Macedo na última posição

A crise de resultados agudiza-se no Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros. Em cinco jornadas a formação de Rafael Nascimento soma outras tantas derrotas.

Já o Santa Marta pontuou pela primeira vez na estreia de Patrick Canto no comando técnico da equipa, após a saída de Justino Ribeiro.

Os locais apresentaram-se com algumas mudanças no 11 inicial, nomeadamente na baliza. Hugo Pereira rendeu o titular Pedro Fernandes que ficou de fora devido a uma virose.

A primeira metade terminou com um nulo no marcador e só os últimos 45 minutos trouxeram mexidas no marcador.

O domínio do jogo pertenceu ao Macedo, mas no futebol ganha quem marca e numa transição os visitantes chegaram à vantagem. Chukwunenye entrou aos 71’ para render Okolie e seis minutos depois apontou o golo da vitória da equipa do distrito de Vila Real.

Decorridas cinco jornadas da série B do Campeonato de Portugal, Santa Marta subiu para o oitavo lugar com 3 pontos, já o Macedo é agora lanterna vermelha, último classificado sem pontuar.

Na próxima jornada, o Macedo joga fora com o Tirsense, sétimo classificado.