Derrota com exibição aquém das expectativas

Foi um jogo para esquecer pelo resultado e a fraca exibição. A formação de juniores do S.C. Mirandela perdeu, este sábado, com o FC Marinhas por 3-1, na jornada 11 da série A do Campeonato Nacional de sub-19 da 2ª Divisão.

A prestação menos conseguida dos transmontanos na primeira metade traduziu-se em dois golos da equipa da casa. Santiago Ribeiro marcou o 1-0 ais 13 minutos e Gonçalo Gomes aumentou a vantagem para 2-0 aos 20’.

Na segunda parte, os mirandelenses tentaram inverter o rumo do jogo mas sofreram o terceiro golo logo aos 48 minutos. João Rodrigues marcou para os locais.

O Mirandela reduziu já na recta final do encontro, aos 88’, no entanto o golo de Ilegar Araújo não chegou para inverter o resultado.

Gilberto Vicente lamentou o resultado e a exibição da sua equipa. “Não estivemos lá. Fomos passear a Esposende. Entrámos na segunda parte a tentar modificar as coisas e levamos logo o terceiro golo. Depois, foi tentar não deixar uma imagem tão negativa”, disse o treinador do Mirandela.

Os alvinegros seguem na nona posição, penúltima, com nove pontos e no dia 26 de Novembro recebe o SC Vila Real, na jornada 12.