Derrota do Minas de Argozelo no dérbi concelhio frente ao Carção dita saída de Carlitos Rodrigues

O Minas de Argozelo anunciou, hoje, que Carlitos Rodrigues já não é o treinador da equipa argozelense. A derrota caseira no dérbi do concelho de Vimioso, por 2-3, frente ao Carção, no domingo, ditou o fim de linha para o técnico luso-angolano.

“O Minas de Argozelo informa a todos os sócios adeptos e simpatizantes, que a partir desta data o treinador Carlos Rodrigues deixa de fazer parte da equipa técnica do Minas de Argozelo. Agradecemos ao Carlitos todo o esforço, trabalho e dedicação demostrada durante o período que esteve a frente do nosso clube”, pode ler-se no comunicado oficial da equipa do Minas de Argozelo.

O treinador, de 55 anos, deixa a equipa no sexto lugar da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Bragança. Em 11 jornadas, o Minas de Argozelo conquistou 16 pontos.

O clube transmontano deve apresentar o novo treinador brevemente.

Foto: Minas de Argozelo