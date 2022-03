Derrota em Braga não abala macedenses

A formação feminina do Grupo Desportivo Macedense partiu para a jornada 5 da Taça Nacional de Basquetebol sub-19 com a esperança de somar a primeira vitória na competição. Pela frente tinha o SC Braga, que, tal como o GDM, ainda não tinha vencido qualquer jogo e isso fazia antever um jogo acessível às transmontanas.

No entanto, o encontro não correu bem à formação treinada por Paulo Lopes que acabou por perder por 63-20. “Foi um jogo pouco conseguido da nossa parte. Tínhamos a pretensão de ir disputar o resultado, pois eram as únicas equipas só com derrotas, mas não conseguimos colocar em jogo o que de bom sabemos e podemos fazer, e o inverso aconteceu”, lamentou o técnico.

Paulo Lopes lembrou que o Macedense é “a equipa mais jovem da competição”, já que a maioria das jogadoras é sub-16.

Apesar do resultado, o treinador não atira a toalha ao chão e os resultados negativos servem para corrigir erros e ajudar as jogadoras a evoluir. “Temos coisas a corrigir para melhorar, como sempre há, mas este jogo permitiu fazer uma análise mais concreta das situações a melhorar. Penso que nos vai ajudar a evoluir”.

O G.D. Macedense é sexto classificado, último da zona norte B, com cinco pontos e na próxima jornada, a primeira da segunda volta, marcada para o dia 19 de Março, joga fora com o CD Póvoa.