Derrota em São Torcato atira GDB para o play-off de despromoção

Se até à jornada 13 os brigantinos dependiam apenas de si próprios para garantir a permanência sem ter que passar pelo play-off, agora o cenário mudou.

A formação treinada por André David tem que, obrigatoriamente, vencer o Caniçal na última jornada e esperar por um deslize do Torcatense na casa do lanterna vermelha, o Moncorvo, para evitar o play-off. Mas, a missão é quase impossível pois, teoricamente, a equipa de São Torcato leva vantagem para a última e decisiva jornada do Campeonato de Portugal Prio.