Derrota em Viana do Castelo com duas expulsões

O Grupo Desportivo de Bragança saiu, este domingo, de Viana do Castelo com uma derrota por 2-0 com o Vianense, líder da série A do Campeonato de Portugal.

Os transmontanos não entraram bem na partida e logo aos 35 segundos sofreram o primeiro golo. Cláudio Ribeiro rompeu na área dos brigantinos e bateu o guarda-redes Fábio Mesquita.

Para complicar ainda mais a tarefa, Hidélvis teve de ser substituído aos cinco minutos por lesão e acabou por ser expulso do banco aos 36’.

Na segunda metade, Passas, que tinha rendido Hidélvis, viu cartão vermelho directo aos 59 minutos e deixou a equipa a jogar cerca de meia hora só com dez jogadores.

Os brigantinos não baixaram os braços e tentaram chegar à igualdade. Contudo, seria o Vianense a marcar mais uma vez. Cládio Ribeiro foi carregado em falta na área do GDB, aos 90’+4, e prontamente o árbitro apontou para a marca de 11 meros. O próprio Cláudio encarregou-se de marcar o penálti e fixou o resultado em 2-0. “As nossas entradas não têm sido tão fortes como queríamos. A primeira parte não foi bem jogada, mas na segunda parte melhorámos bastante e acho que fomos a equipa como mais caudal ofensivo e mesmo reduzido a dez continuamos a ser a melhor equipa. O futebol é mesmo assim. Parabéns ao Vianense que tem uma excelente equipa”, referiu o treinador, após o jogo.

O Vianense segue na liderança com 26 pontos. O Bragança está em zona de despromoção, é 12º, com oito pontos. Na próxima jornada o GDB recebe o Vila Meã, treinado pelo brigantino Pedro Machado. O jogo está marcado para sábado, dia 17 de Dezembro.