Derrota pela margem mínima

As brigantinas ainda estiveram em vantagem com um golo de Joana Silva aos dez minutos, mas as forasteiras igualaram cinco minutos depois através de Bárbara Pragana.

Na segunda metade, o Guarda 2000 passou para a frente do marcador, Joana Maia rubricou o 1-2 aos 20’.

A resposta das locais chegou aos 28’, Carolina estabeleceu a igualdade (2-2), e aos 33 minutos Inês Pacheco fixou o resultado em 2-3.

No outro jogo da quarta jornada o Póvoa Futsal venceu a a Escola Cultural e Desportiva de Gondomar por 3-1 e lidera isolado com dez pontos.

Quanto às transmontanas ainda não pontuaram e na próxima jornada jogam fora com a Escola Cultural e Desportiva de Gondomar.

Os Pioneiros terminam a competição no dia 8 de Junho, em casa, frente ao Póvoa Futsal.