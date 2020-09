Derrota pela margem mínima

Havia muita expectativa em torno estreia do Vimioso no Campeonato de Portugal. A equipa treinada por Eurico Martins defrontou o Vidago no dérbi transmontano da jornada 1 da série A. Do outro lado também um emblema estreante.

A procura pelo golo das duas formações foi uma constante, mas só aos 45 minutos, e com o Vimioso já reduzido a dez unidades face à expulsão de Joshua Silva por acumulação de amarelos, é que os da casa abriram o activo. Elias (ex-SC Mirandela) a desmarcar-se dos adversários e na área rematou para o fundo da baliza de André Reis.

A expulsão de Joshua obrigou Eurico Martins a rever a estratégia de jogo. A jogar toda a segunda metade só com dez a equipa foi resiliente e conseguiu igualar a partida através de Diogo Silva, aos 59’.

Quanto ao golo da vitória do Vidago surgiu aos 77 minutos na marcação de um penálti. Adão Silva, que na época passada representou o Montalegre e já jogou no Grupo Desportivo de Bragança, não falhou o remate dos 11 metros.

Apesar do resultado, Eurico Martins gostou da exibição dos seus jogadores. “Fiquei contente com a reacção da equipa a jogar com menos um. Tivemos bem fisicamente e tacticamente. Quero dar os parabéns aos meus jogadores”, disse.

Quanto a Vítor Gamito era um treinador visivelmente feliz no final do encontro. E considerou o resultado justo. “Penso que fomos a equipa que mais procurou o golo desde o primeiro momento. Ao intervalo podíamos ter o jogo resolvido, pois tivemos ocasiões para ampliar o resultado. Não há discussão quanto à justiça do resultado”, afirmou.

O Vimioso vira agora o foco para a Taça de Portugal. No próximo domingo recebe o SC Mirandela na primeira eliminatória. Já o Vidago ficou isento.