Descobrir Torre de Moncorvo através de pacotes turísticos

Estão disponíveis sete experiências turísticas: um passeio no tempo (baseado no núcleo medieval, com a essência da génese da vila e do seu povoamento), outro pela arte e tradição (contacto com as emoções imagináveis, noutros tempos, também marcas do Homem), um terceiro em busca da fé (pelos locais de culto, como a igreja matriz), outro pelo património (baseado na passagem pelo castelo, porta da vila, praça, solares), um quinto, apelidado passeio judaico (Moncorvo foi sede de rabinato e as ruas estiveram povoadas por sapateiros, sereeiros e mestres de ofícios, pretende-se ir ao encontro do modus vivendi dessa comunidade) e, por fim, um circuito pelos miradouros e outro pela arte urbana. Todos os passeios, à excepção destes dois últimos, têm o acompanhamento de um técnico do município para orientar a visita. “Temos sempre visitas guiadas a pedido de quem nos solicitar mas estes pacotes são para pequenos grupos”, referiu Vítor Moreira sobre esta “preocupação” em trazer gente a estas terras. O vice-presidente da câmara de Moncorvo salientou ainda que o concelho tem recebido cada vez mais curiosos e mostra-se satisfeito por perceber que, nos últimos tempos, quem visita o concelho tem ficado a pernoitar. “A nossa preocupação é criar motivos para que as pessoas fiquem mais tempo”, explicou Vítor Moreira. Os pacotes turísticos podem ser conhecidos na Loja Interactiva de Turismo e na nova página web ou nas aplicações móveis do município, sendo que foram recentemente também lançadas duas novas: a Rota do Ferro e Moncorvo 365. A nova página da web, com informação e divulgação das actividades, projectos e áreas de actuação da autarquia, apresenta uma imagem renovada e, além disso, de acordo com a nova marca que o município está a implementar. Quanto às aplicações, a primeira agrega informação sobre aos vários percursos pedestres existentes, para percorrer a pé ou de bicicleta e a segunda é uma aplicação turística móvel, direccionada para quem visita o concelho, com informações sobre o que visitar, onde comer, onde dormir e os eventos que se irão realizar.