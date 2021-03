Desporto começa a desconfinar em Abril

O Governo vai autorizar a prática desportiva a partir do dia 5 de Abril com as modalidades de baixo risco (natação, surf, bodyboard, paddle, ténis e ping-pong) e a actividade física ao ar livre até quatro pessoas, segundo o plano de desconfinamento apresentado esta quinta-feira pelo Primeiro-Ministro, António Costa.

Já a partir do dia 19 de Abril será autorizada a prática de modalidades de médio risco: andebol, aquatlon, basquetebol, corfebol, hóquei em patins e em linha, voleibol, futsal e futebol, incluindo o de praia.

Nesta fase também será permitida a actividade física ao ar livre até seis pessoas e a abertura de ginásios sem aulas de grupo.

Ainda de acordo com o plano apresentado hoje, a partir do dia 3 de Maio são autorizadas todas as modalidades desportivas.

O Plano de Desconfinamento do Governo anunciado hoje, em conferência de imprensa, no Palácio da Ajuda, inicia-se a 15 de Março e prolonga-se até 03 de Maio.