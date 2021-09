Destino mais que traçado para nove das 16 freguesias de Vinhais

Os habitantes das freguesias de Edral, Vilar Seco de Lomba, Vilar de Peregrinos, Ervedosa, Rebordelo, Celas e Vila Verde já sabem quem será o presidente de junta, uma vez que, em cada uma delas, apenas um candidato, todos pelo Partido Socialista (PS), se apresentou à corrida. O mesmo acontece em Agrochão e Penhas Juntas, em que, para as eleições autárquicas de 26 de Setembro, há uma única lista, encabeçada, neste caso, por candidatos independentes. António Reis é o actual presidente da Junta de Freguesia desta última, Penhas Juntas, que dista pouco mais de 25 quilómetros da sede de concelho, Vinhais. O autarca recandidatou-se ao cargo, mas há quatro anos, quando se candidatou pelo Partido Social Democrata, disputou-o com com outro candidato, o que agora lamenta que não aconteça. “Ninguém mais quis tentar ocupar o lugar. Acho que isto seria mais desafiante com outro candidato e haveria mais pessoas interessadas em votar. Claro que, em termos de democracia também era muito melhor”, declarou. António Reis, que antes de presidente foi secretário na junta, acredita que o trabalho que desenvolveu, ao longo do mandato que está prestes a terminar, terá sido do agrado da população e, por isso, não houve quem quisesse como que fazer-lhe frente. “Acho que as pessoas confiaram no meu trabalho e agora tenho que abraçar o projecto mais quatro anos, fazendo o melhor pelo povo”, rematou ainda. O destino certo também o tem o tem Manuel Dinis, que se candidata à Junta de Freguesia de Agrochão, como independente, da qual já foi presidente, durante oito anos. Depois de quatro anos de paragem, volta agora a candidatar-se, mas, pela primeira vez, tem a vitória garantida. “Sempre contei que haveria oposição mas não apareceu”, afirmou. Nos outros dois mandatos que cumpriu à frente da junta estava nas listas do PS. Como o actual presidente é social-democrata e agora seguiria, ao que se constou, pelo PS, António Reis decidiu avançar com uma candidatura independente, mas não se cumpriu o que era dito pela aldeia, que houvesse uma recandidatura de quem ainda está no comando da junta. “Não sei porque é que isto aconteceu, se calhar não arranjaram lista. Isto é uma espécie de guerrazinha e assim, sem oposição, é algo sem grande sentido”, assinalou, vincando que um adversário lhe traria mais “garra”. À junta de Ervedosa candidata-se Franclim Nascimento, que também tem a vitória garantida. O candidato, actual presidente daquele órgão, está a terminar o mandato, mas será reconduzido ao cargo. Franclim Nascimento, que se apresenta pelo PS, garante que a oposição não apareceu porque o trabalho “tem sido bem feito”. “O conhecimento que temos da freguesia e que a freguesia tem de nós deverá ter determinado o facto de ninguém nos querer enfrentar”, explicou o autarca, que, ainda assim, salienta que “para a democracia não será o melhor, mas as pessoas assim o entenderam”. As eleições autárquicas, da quais estes candidatos saem, certamente, vencedores, estão marcadas para o dia 26 de Setembro.