Detido em Bragança por violência doméstica contra a tia fica com pulseira electrónica

A detenção aconteceu no âmbito de uma investigação.

Os militares da guarda apuraram que o suspeito exercia violência física, psicológica e económica contra a vítima, uma tia, de 85 anos. Na sequência da acção, foi dado cumprimento a um mandado de detenção.

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Bragança, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coacção de obrigação de abandonar a residência onde o crime foi cometido, obrigação de não adquirir e não usar armas de fogo, armas brancas e outros objectos ou utensílios que detiver, capazes de facilitar a continuação da actividade criminosa, obrigação de sujeição a frequência de programas para arguidos em crimes no contexto da violência doméstica, obrigação de sujeição a tratamento médico, se necessário, e adequado à dependência de bebidas alcoólicas, proibição de contactar, directa ou indirectamente, com a ofendida e ainda de se aproximar a uma distância inferior a 500 metros, através de controlo por pulseira electrónica.