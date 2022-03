A Polícia Judiciária deteve um homem fortemente indiciado pela prática do crime de abuso sexual de crianças em Bragança. Os factos ocorreram desde 2019 e até este ano, no interior de uma residência, numa localidade do concelho de Bragança, sendo vítima uma criança atualmente com 13 anos de idade. O detido, um agricultor de 58 anos, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coacção tidas por adequadas.