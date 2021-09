Diana Porto e Joel Geraldes vencem Bragança Open do CAB

O ténis ganha cada vez mais praticantes e a confirmar a tendência está o torneio do Clube Académico de Bragança (CAB), o Bragança Open 2021. A edição deste ano contou com 37 participantes, 32 em masculinos e 5 em femininos. “Foi o torneio com mais participado de sempre organizado pelo CAB”, destacou Lília Morais, responsável pela secção de ténis do Académico.

A competição começou o dia 8 de Setembro e terminou no domingo com o triunfo de Diana Porto em femininos ao vencer na final de singulares a atleta Lídia Morais. No sector masculino, Joel Geraldes levou de vencida Miguel Diz no derradeiro jogo. “Quero deixar uma palavra especial ao professor André pelo trabalho que tem realizado. O balanço é positivo e esperamos no próximo ano já ter um espaço renovado e com a participação ainda de mais atletas”, conclui Lília Morais.

O ténis é uma das modalidades mais praticadas n Clube Académico de Bragança e com quase quatro anos de actividade deste desporto são já mais de meia centena os praticantes inscritos.

Foto de Diogo Pinto