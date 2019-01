Diogo fez hat-trick em Moncorvo

O último triunfo foi alcançado, na sexta-feira, frente ao Sp. Moncorvo por 3-7 com destaque para Diogo Fernandes que fez hat-trick. Os restantes golos foram apontados por Marco Lopes, Pedro Mello, Joailsson e André Meneses.

Os brigantinos entraram bem e a marcar, aos 10 minutos venciam por 0-2. A reacção do Sp. Moncorvo chegou com Sérgio Camelo a igualar a partida no espaço de dois minutos. Aos 19’, Nuno Cunha colocou os locais em vantagem e no mesmo minuto Diogo restabeleceu a igualdade.

Na segunda metade, os Pioneiros mostraram eficácia e fixaram o resultado em 3-7.

Com nove jornadas já realizadas a formação de Bragança lidera a competição com 27 pontos.

Nos restantes encontros: Vimioso 4 – Vale Madeiro 5, CSP Vila Flor 2 – Alfandeguense 4 e Futsal Mirandela 0 – CASC Freixo 9.