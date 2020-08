Direcção Geral da Saúde define modalidades de médio e alto risco

A Direcção Geral da Saúde divulgou, hoje, um documento, onde são definidas as modalidades de médio e alto risco. Mas no anexo 3 não são mencionadas as modalidades de risco baixo.

Os desportos de pavilhão, casos do futsal, hóquei em patins, voleibol, basquetebol, andebol, corfebol, o futebol, futebol de praia, hóquei em campo e actividades subaquáticas estão classificadas como de risco médio.

Já as modalidades em que o contacto físico é maior, como o judo e outros desportos de combate, râguebi e do polo aquático, são definidas como de risco elevado.

Quanto à realização de testes à Covid-19 antes dos treinos não é obrigatória em nenhum dos casos, mas nas modalidades de risco elevado têm que ser realizados 48 horas antes da competição. Já nas modalidades de risco médio os testes só serão efectuados se a competição envolver equipas de localidades com transmissão comunitária activa.

O plano divulgado esta terça-feira pela DGS inclui ainda indicações para a higienização de espaços de treino e competição, criação de circuitos e utilização de equipamento de protecção individual.