Discotecas já podem abrir na sexta-feira

Telmo Garcia é proprietário de três discotecas em Bragança e nem queria acreditar quando foi anunciado que os estabelecimentos nocturnos já podiam abrir, sem grandes restrições. “Sinceramente, nem acredito, já só quero ver as máquinas a funcionar e que tudo volte à normalidade e esquecer aquilo que se passou, porque não foi mesmo nada fácil, para mim, para a família, para os funcionários e para toda a equipa e até para os próprios clientes que muitos deles já estavam impacientes. Esperemos bem que seja para continuar, não vá o diabo tecê-las e sermos surpreendidos, esperemos bem que não”, referiu. Para entrar nas discotecas e bares é necessário apresentar o certificado digital. Quanto ao uso de máscara, não é obrigatório. “Pensando bem a máscara também não fazia muito sentido. Num espaço como uma discoteca as pessoas andarem de máscara, onde há afecto, onde há proximidades, onde há pessoas constantemente a beber, não fazia muito sentido, portanto optou-se e bem pelo certificado digital”, afirmou o empresário. Quanto à exigência dos certificados digitais, Telmo Garcia acredita que não será o entrave para o negócio, até porque considera que os jovens “estão ansiosos por voltar a frequentar” as discotecas e que grande parte já deve estar vacinado contra a covid-19. Na madrugada desta sexta-feira, 1 de Outubro, o Mercado Club será o primeiro a abrir, segue-se o Moda. O empresário adiantou ainda que tem sido complicado refazer a equipa de trabalho, uma vez que estão a poucos dias da reabertura.

Alívio de restrições a partir de 1 de Outubro

Para além das discotecas poderem abrir, também os restaurantes deixam de ter limite máximo de pessoas por grupo e o certificado digital ao fim-de-semana deixa de ser uma exigência. Os ginásios regressam ao normal, assim como retomam as visitas aos lares. Ainda assim, apesar do alívio das restrições, a máscara continua a ser obrigatória nos transportes públicos, nos lares, nos hospitais, nas salas de espectáculos ou eventos e nas grandes superfícies. Quanto às escolas, o Primeiro-Ministro adiantou que a Direcção-Geral de Saúde irá actualizar as normas de isolamento e deixa de ser obrigatório o uso de máscara nos recreios. Na próxima sexta-feira o país passa de estado de contingência para o estado de alerta.

Foto: Mercado Club