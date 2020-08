Distritais de futebol e futsal seniores da AFB já têm datas para o pontapé de saída

Segundo apurámos, a Divisão de Honra Repsol Gás tem início previsto para o dia 11 de Outubro se o Campeonato de Portugal começar a 20 de Setembro. Mas, se o terceiro escalão do futebol nacional arrancar no dia 27 de Setembro o distrital avança também uma semana, ou seja começa a 18 de Outubro.

Quanto ao Campeonato RGlobal de Futsal tem início marcado para 16 de Outubro.

As datas, divulgadas ontem em reunião da AFB com os clubes filiados, estão sujeitas a mudanças mediante a evolução da pandemia da Covid-19 e as indicações da Direcção Geral da Saúde e Federação Portuguesa de Futebol.

Quanto aos campeonatos de formação não têm para já qualquer calendário ou datas definidas.