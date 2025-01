Distrito perdeu mais de 5200 eleitores desde 2021

O distrito de Bragança perdeu 5293 eleitores entre setembro de 2021, altura em que se realizaram as últimas eleições autárquicas, e dezembro de 2024. Esta perda traduz-se num decréscimo de 3,8%, contudo os números ainda podem sofrer alterações, dado que o recenseamento eleitoral é suspenso 60 dias antes das eleições, para as quais ainda não há data. Assim sendo, estes números, revelados pela Administração Eleitoral da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna, ainda não são os números finais. Neste momento, no distrito de Bragança estão inscritos 133 145 eleitores. Em 2021 eram 138 438. O concelho que mais eleitores perdeu, em termos percentuais, foi Freixo de Espada à Cinta. Perdeu 9,3%, ou seja 299. Eram 3224. Agora são 2925. Alfândega da Fé perdeu 8,6% dos eleitores, ou seja 474. Eram 5483 e agora são 5009. Vinhais, que em 2021 elegeu cincou mandatos, ao invés de sete, por ter descido a fasquia dos 10 mil, perdeu 763 eleitores, ou seja, 7,7%. Eram 9900 e agora são 9137. Em Torre de Moncorvo há menos 7,1% de eleitores. Perderam-se 566. Eram 7970 e agora são 7404. Vimioso perdeu 365 eleitores. É uma quebra de 6,6%. Eram 5495 e agora são 5130. Depois de Vimioso, o concelho que mais eleitores perdeu foi Mogadouro, que em 2021 também só elegeu cinco mandatos. De 2021 para agora perdeu 631 eleitores, o que equivale a 6,2%. Em Miranda do Douro perderam-se 5,4% de eleitores. São menos 400. Eram 7376 e agora são 6976. Carrazeda de Ansiães perdeu 273 eleitores, ou seja, 4,5%. Passou de 6086 para 5813. Macedo de Cavaleiros registou um decréscimo de 3,5% de eleitores, o que equivale a 619 eleitores. Tinha 17651 e agora tem 17032. Vila Flor perdeu 221 eleitores, 2,3%. Caiu dos 6813 para os 6592. Mirandela perdeu 498, ou seja 2,2%. Passou de 22885 para 22387. Bragança foi o concelho com a menor quebra. A redução foi de 0,5%, o que equivale a 184. Tinha 35426 e agora tem 35242.