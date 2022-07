Divisão de Honra da AFB com pontapé de saída marcado para 25 de Setembro

A época arranca a 2 de Setembro com a Taça Transmontana de Futebol, em Vila Real. Os sorteios das provas de futebol e futsal estão agendados para 9 de Setembro.

No dia 17 do mesmo mês há Taça Transmontana de Futsal de Seniores masculinos e femininos e no dia 25 é dado o pontapé de saída da Divisão de Honra, que não vai contar com o Grupo Desportivo Sendim, o clube já fez sabe que não vai competir em futebol 11, e o F.C. Carrazeda também poderá fazer uma pausa. Por outro lado, a prova conta com dois históricos do distrito, o Macedo e o S.C. Mirandela.

No futsal, a época começa com a Supertaça Distrital no dia 4 de Outubro e no dia 7 tem início o Campeonato Distrital de Futsal de seniores masculinos.