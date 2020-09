“Do que tenho visto em outros campos das séries nacionais este é um dos melhores campos”

A Fase Concentrada Regional do Campeonato Distrital de Futebol de Praia da A.F. Bragança começou hoje e termina amanhã na Albufeira do Azibo, em Macedo de Cavaleiros, e conta com a presença de Madjer.

O melhor jogador de todos os tempos de futebol de praia terminou recentemente a carreira, depois de se ter sagrado campeão do mundo, e assumiu funções na Federação Portuguesa de Futebol.

A seu cargo tem a supervisão das infra-estruturas desportivas para a prática de futebol de praia e a captação de talentos. E sobre jovens promessas não tem dúvida que o futuro da modalidade em Portugal está garantido.

“Eu posso dizer e confirmei-o no campeonato da Europa que o futuro da modalidade está garantidíssimo. Tempos jovens com grande valor. Quem agradece é a FPF que acaba por ter mais opções para o mister Mário Narciso”, afirmou Madjer.

O antigo internacional falou de “um crescimento do número de praticantes” e do papel dos clubes e associações de futebol distrital, sobretudo do interior, no desenvolvimento do futebol de praia. “O futebol de praia está a chegar a toda a gente. Aqui, em Macedo de Cavaleiros, está um bom exemplo de que o futebol de praia não tem que se praticar só no litoral”.

Madjer desmistificou a ideia de que o futebol de praia só se joga no litoral e no verão. “Não é um desporto sazonal. Os eventos internacionais fora da Europa não se realizam no Verão. Cada fez mais os clubes e as organizações apostam no futebol de praia fora da época balnear”.

O ex-jogador destacou as boas condições do Campo de Jogos da Albufeira do Azibo, inaugurado hoje. “Talvez tenhamos jogado em poucos campos com estas condições e do que tenho visto em outros campos das séries nacionais este é, provavelmente, um dos melhores campos”.

Madjer terminou a carreira aos 43 anos e tem um currículo invejável. Foi cinco vezes eleito o melhor jogador do mundo de futebol de praia, conquistou, entre outros títulos, três Campeonatos do Mundo de Futebol de Praia e marcou mais de 1000 golos ao serviço de Portugal.