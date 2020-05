Dois milhões para regeneração do centro urbano de Miranda do Douro

Duas das obras desenvolvem-se no âmbito do PARU - Plano de Acção para a Regeneração Urbana e têm como propósito aumentar os lugares de estacionamento e retirar carros do centro. “Tem a ver com a revitalização de dois espaços que estavam praticamente devolutos. No âmbito do PAMUS, temos uma obra que tem a ver com a revitalização da entrada da cidade. Noutro espaço devoluto vamos criar estacionamentos, à entrada da cidade. Queremos reduzir o número de automóveis no centro histórico”, explica o presidente da câmara municipal de Miranda do Douro, Artur Nunes. Vão ser criados 50 lugares de estacionamento junto à Concatedral e nas proximidades do largo do castelo 250 lugares. “Estamos a criar uma requalificação urbanística, não no âmbito da edificação mas fundamentalmente no embelezamento, para que possam fazer parte das visitas e para se dinamizar actividades naqueles espaços”, sublinhou. A reabilitação do castelo de Miranda é outra das intervenções, que decorre em parceria com a Direcção Regional de Cultura do Norte, com o objectivo de “dar valor e trazer para a vida diária dos munícipes um espaço que estava abandonado e que quisemos reabilitar”. Esta intervenção iniciou-se em Fevereiro e deve estar concluída nos próximos meses. As restantes duas obras já estão também a decorrer e o município prevê que estejam concluídas em Março do próximo ano.