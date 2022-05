É oficial. Nuno Lima é treinador do GD Moncorvo

No dia 11 de Maio o Nordeste tinha avançado o interesse do clube moncorvense no ex-adjunto do S.C. Mirandela e esta sexta-feira foi oficializada a contratação do treinador, de 47 anos.

Esta não é a primeira passagem do técnico pelo futebol distrital. Nas temporadas 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 orientou o Vila Flor SC e em 2020/2021 treinou o C.A. Macedo de Cavaleiros, uma época que culminou com a subida da equipa macedense ao Campeonato de Portugal.

Na temporada passada, Nuno Lima ocupou o cargo de treinador-adjunto do S.C. Mirandela .