Edgar Borges no seminário de treinadores em Macedo de Cavaleiros

A iniciativa é do Clube Atlético de Macedo em parceria com a Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), A.F. Bragança e F.P.F.

“Dada a carência de formação no nosso distrito e a dificuldade que os nossos treinadores têm para conseguirem créditos para poderem exercer a actividade conseguimos, através do contacto com a ANTF, trazer este seminário para Macedo”, disse João Saraiva, director desportivo do emblema macedense.

Edgar Borges, antigo seleccionador nacional das equipas jovens, é um dos oradores convidados para falar do “Modelo de Jogo/Operacionalização metodológica”. “O Edgar Borges é bem conhecido do nosso panorama nacional do futebol, é um excedente orador, e com isso pretendemos dar credibilidade à iniciativa”.

A Edgar Borges juntam-se Vítor Maçãs, professor universitário na UTAD, Sílvio Carvalho, director técnico distrital da A.F. Bragança, e José Pereira, presidente da ANTF.

A formação de treinadores está marcada para sábado, dia 13, no Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros, com início às 15h00.