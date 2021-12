Edu Sousa convocado para o Campeonato da Europa de Futsal

O mirandelense Edu Sousa, guarda-redes do Viña Valdepeñas, integra a lista dos 14 convocados para o Campeonato da Europa Países Baixos 2022, que se realiza entre os dias 19 de Janeiro e 6 de Fevereiro nos Países Baixos, nas cidades de Amesterdão e Groningen.

O guardião, natural de Mirandela, falhou o Mundial na Lituânia, que Portugal venceu, depois de ter testado positivo à covid-19. Agora, Edu Sousa prepara-se para a estreia num grande palco com a camisola da equipa das quinas.

E é com surpresa que Mário Freitas, jogador da AD Fundão natural de Mogadouro, não faz parte do lote de convocados. O ala integrou os últimos estágios de preparação de Portugal, mas Jorge Braz volta a deixar aquele que é um dos melhores jogadores da Liga Placard de fora de uma grande competição.

A selecção nacional de futsal é a actual campeã da Europa, um título que conquistou na Eslovénia, em 2018, e venceu no passado mês de Outubro o Campeonato do Mundo Lituânia 2021.

Portugal concentra-se a 5 de Janeiro e viaja para os Países Baixos no dia 16 de Janeiro. O primeiro jogo do Euro será diante da Sérvia, no dia 19, em Amesterdão.