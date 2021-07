Edu Sousa convocado para o Campeonato do Mundo de Futsal

Edu Sousa, guarda-redes do Viña Valdepeñas, de Espanha, integra a lista dos 16 convocados por Jorge Braz, seleccionador nacional de futsal, para o Campeonato do Mundo de Futsal Lituânia 2021, que se realiza de 12 de Setembro a 3 de Outubro.

O mirandelense confessa que por um lado “não foi surpresa” ver o seu nome na convocatória pelo facto “de ter integrado os trabalhos da selecção” no último ano. “Estava ansioso para ver a lista de convocados”, afirmou.

Este será o primeiro mundial de Edu Sousa. “Representar o meu país na maior competição de futsal será um orgulho. Será o primeiro e espero que não seja o último”.

Edu Sousa encara a prova com ambição. “Quero ajudar o meu país a vencer o mundial”.

Os trabalhos de preparação para o mundial arrancam já no próximo dia 8 de Agosto, em Rio Maior onde vai realizar jogos diante o Japão e Venuzuela.

A partir do dia 22 de Agosto, a selecção nacional vai trabalhar em Viseu e joga com Angola, Uzbequistão, Costa Rica e Paraguai.

A comitiva lusa parte para a Lituânia a 8 ou 9 de Setembro, iniciando a sua participação no mundial no dia 13 frente à Tailândia. No dia 16, Portugal joga com as Ilhas Salomão e a 19 enfrenta Marrocos.