Edu Sousa defende dois penáltis e garante passagem do Vinã Valdepeñas às meias-finais do Play-Off

O mirandelense defendeu dois penáltis e foi decisivo na passagem do Viña Valdepeñas às meias-finais do Play-Off da Primeira Divisão de Futsal de Espanha.

Depois do 5-5 no tempo regulamentar, o prolongamento não trouxe novidades em termos de resultado e só a lotaria dos penáltis ditou o vencedor. Edu Sousa foi gigante na baliza e defendeu dois penáltis.

Nas meias-finais, o Viña Valdepeñas vai defrontar o Levante no próximo sábado, dia 12 de Junho. O outro jogo será disputado entre Palma Futsal e o vencedor da partida Barcelona – Inter.

Foto de ACP-FSU