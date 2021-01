Edu Sousa nomeado para Melhor Guarda-Redes de Futsal do Mundo

Edu Sousa integra uma lista de dez guarda-redes que inclui nomes como Jesús Herrero (Movistar Inter), o brasileiro Roncaglio (Benfica), Guitta (Sporting) e Higuita (Kairat Almaty), que venceu o troféu nos últimos dois anos.

O mirandelense tem-se destacado na baliza do Viña Valdepeñas, em Espanha, e em Julho do ano passado foi eleito o “Melhor Guarda-Redes da Liga Nacional de Futsal espanhola.

O guardião, de 24 anos, foi determinante na caminhada do Valdepeñas até à final da taça e Liga Espanhola, o que aconteceu pela primeira vez na história do clube. Para o campeonato o mirandelense empatou na final com o Inter Movistar, mas o critério de desempate favoreceu a turma de Ricardinho.

As boas exibições de Edu Sousa deram-lhe ainda mais visibilidade e tem sido presença assídua nos trabalhos da Selecção Nacional de Futsal.

Edu Sousa chegou ao Valdepeñas no Verão de 2019 e tem contrato até 2023.