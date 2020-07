Edu Sousa renova por três anos com o Valdepeñas

Edu Sousa renovou por mais três temporadas com a formação espanhola do Valdepeñas, depois de uma época histórica para o internacional português.

O mirandelense não esconde que recebeu algumas propostas “mais vantajosas”, mas optou por se manter na formação vice-campeã de futsal em Espanha. “Estou muito feliz com a estrutura e os adeptos do clube e decidi continuar a apoiar este grande projecto”, disse ao Nordeste.

Edu Veiga ajudou o Valdepeñas a chegar, pela primeira vez, a duas finais: Taça e Liga Espanhola de Futsal.

Para o campeonato a equipa do mirandelense empatou na final com o Inter Movistar, mas o critério de desempate favoreceu a turma de Ricardinho. Um resultado que trouxe “um gosto amargo” a todo o plantel.

“Quem chega à final não pode pensar noutra coisa se não a ganhar e nós não éramos diferentes, queríamos dar o título aos nossos adeptos, mas não conseguimos. Perdemos uma oportunidade única e, por isso, ficámos com um gosto amargo, mas convictos que demos tudo para fazer história”, referiu.

O guarda-redes mirandelense não tem dúvidas que “foi uma época de sonho”, pois foram batidos “todos os recordes da história do Valdepeñas”.

“O nosso objectivo no início da época sempre foi garantir a manutenção o mais rápido possível, mas jogo a jogo fomos vendo que podíamos fazer mais do que os objectivos que tínhamos planeado e por isso atingimos um nível elevado durante a época é alcançamos estás duas finais. Vai ser muito difícil igualar esta época, mas vamos continuar a trabalhar para isso”.

A nível individual, Edu Sousa foi uma das figuras da temporada e as boas exibições deram-lhe ainda mais visibilidade e tem praticamente garantido um lugar na Selecção Nacional de Futsal no próximo Campeonato do Mundo, depois de já ter sido convocado, em Janeiro deste ano, para a Ronda de Elite.

E é com a camisola das quinas que o guarda-redes soma um dos jogos da carreira, foi na estreia e frente à França, ao qual se junta “a final da Copa da Espanha com o Barcelona e a final da Liga com o Movistar”.

Edu Sousa chegou ao Valdepeñas no Verão de 2019. O guardião, natural de Mirandela, vai manter-se no emblema sensação de Espanha até 2023.

