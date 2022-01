Edu Sousa testa positivo à covid-19 e falha o Europeu de Futsal

Mais um azar a bater à porta de Edu Sousa. O guarda-redes mirandelense, que defende as cores dos espanhóis do Viña Valdepeñas, testou positivo à covid-19 a poucos dias do pontapé de saída do Campeonato da Europa Países Baixos 2022 e está afastado da competição.

O mesmo aconteceu no Mundial 2021, na Lituânia, conquistado por Portugal, por também ter estado infectado com o novo coronavírus.

O guarda-redes Bebé foi chamado para render Edu Sousa, na lista dos 14 convocados pelo seleccionador nacional, Jorge Braz.

Da lista inicial que foi divulgada, já se tinha registado a entrada do ala Miguel Ângelo para o lugar do pivô Cardinal, que se lesionou.

O Europeu 2022 de futsal disputa-se em Amesterdão e Groningen, entre 19 de Janeiro e 06 de Fevereiro, com 16 seleções divididas por quatro grupos.

Portugal está colocado no Grupo A, juntamente com os Países Baixos, a Sérvia e a Ucrânia, tendo estreia marcada para 19 de Janeiro, com os sérvios.