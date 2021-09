Eduardo Gonçalves deixa comando técnico do Mirandês para rumar ao estrangeiro

Eduardo Gonçalves não vai chegar a estrear-se em competição no comando técnico do G.D. Mirandês.

O treinador brigantino, de 36 anos, está de saída. Ao que o Nordeste apurou, Eduardo Gonçalves vai rumar ao estrangeiro para trabalhar com selecções jovens, de sub-17 e sub-19.

O técnico orientou ontem a última sessão de treino da pré-época e o adjunto, Vítor Fernandes, deve assumir o leme da equipa.

Eduardo Gonçalves foi treinador-adjunto da AD Sanjoanense na temporada passada, no Campeonato de Portugal. Antes, o técnico esteve quatro anos na China com passagens pelo F.C. Joy Soccer Shenzhen, academia do Guangzhou e Ebbe Sand Soccer Academy.

Em Portugal trabalhou com as camadas jovens do Boavista, Salgueiros e Bragança. No futebol sénior foi adjunto no Argozelo na temporada 2015/2016.