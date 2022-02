Eficácia azul impõe derrota ao Macedense

Derrota por 3-8 foi o resultado da partida entre Grupo Desportivo Macedense e Belenenses, realizada este sábado a contar para a jornada 7 da fase de apuramento de campeão da 2ª Divisão Nacional de Futsal.

O GDM até entrou bem no jogo, ao contrário da turma visitante, e Pauleta colocou os da casa em vantagem logo no primeiro minuto de livre directo.

O Belenense soube responder e igualou no segundo minuto de jogo. Após a marcação de um livre, Sílvio Moreira estava no sítio certo e na recarga rematou certeiro.

Mas era a turma de Macedo de Cavaleiros que atravessava um melhor momento, tanto que chegou ao 2-1, aos 7’, por intermédio de Miguel Castro.

O Belenenses reagiu e num minuto, aos 16’, igualou (2-2) e colocou-se na frente do marcador, primeiro marcou Mário Fonseca e depois Gonçalo Cardoso.

Até ao intervalo, os visitantes fizeram mexer o marcador mais duas vezes, Gonçalo Rodrigues rubricou o 2-4 (17’) e José Ramos apontou de penálti o 2-5 a poucos segundos do final da primeira metade. O árbitro do encontro considerou que Miguel Castro tocou a bola com a mão quando estava caído na área, uma decisão muito contestada pelos homens da casa.

0 2-5 ao intervalo penalizava o trabalho da equipa da casa e premiava a eficácia do Belenenses.

A segunda metade trouxe um Macedense atrevido e a arriscar para inverter o rumo do jogo, mas sem se traduzir em golos. Miguel castro (26’) e Vítor Hugo (29’) tiveram as melhores oportunidades para marcar, mas sem sucesso.

Já o Belenenses foi objectivo e eficaz. Gonçalo Rodrigues (26’) e Bruno Vicente (32’, 38’) fecharam as contas do jogo.

No final do encontro, Costinha teceu críticas à equipa de arbitragem. “As duas equipas foram correctas em campo, mas, depois, há quem não acompanhe os lances, pois se o fizessem, as decisões teriam de ser diferentes. Dou o exemplo do penálti, o jogador tinha o braço no chão e um elemento da equipa de arbitragem disse-me que estava muito aberto, apesar de estar no chão, e outro veio dizer que não estava no chão. Cada um diz o que lhe apetece, não há unanimidade”, lamentou.

No Macedense foi expulso Zé João. O jogador viu o segundo cartão amarelo aos 31 minutos. O árbitro entendeu que Zé João simulou uma falta.

Mais feliz no final do encontro estava Tiago Guelho, técnico do Belenenses, que considerou o resultado justo, apesar de a sua equipa não ter entrado bem no jogo. “Começámos o jogo um pouco ansiosos e foi muito mau em termos de qualidade da nossa parte. Mas a verdade é que conseguimos sempre reagir. Conseguimos ter um bom resultado no final da primeira parte, mas que, na minha opinião, não se ajustou àquilo que se estava a passar no jogo, pela qualidade do Macedense. Na segunda parte, conseguimos controlar o jogo durante os 20 minutos e penso que a vitória nos assenta perfeitamente”.

O Belenenses subiu para o quarto lugar, com 10 pontos, o Macedense é 11º classificado, penúltimo, com três pontos.

O jogo teve fins solidários. Parte da receita da bilheteira vai ser entregue à família da aldeia de Valongo, no concelho de Macedo, que perdeu todos os pertences num incêndio que destruiu a sua habitação.