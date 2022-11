Eficácia poveira impõe derrota ao Macedense

O Grupo Desportivo Macedense sofreu uma derrota, por 7-4, frente ao Póvoa Futsal. Se para os poveiros a partida significou o regresso às vitórias, já o Macedo não conseguiu dar seguimento ao caminho dos triunfos que tinha iniciado na terça-feira frente ao ABC Nelas, um jogo que venceu por 5-2. Este sábado, os poveiros foram mais eficazes com destaque para Zé Paulo que bisou (5’, 29’).

Na primeira metade o Macedense conseguiu sempre a vantagem no marcador, obrigando os poveiros a correrem atrás do prejuízo. Pauleta fez o 0-1 no segundo minuto de jogo, Zé Paulo igualou aos 5’ e, segundos depois, Riquinho voltou a dar vantagem (1-2) aos transmontanos. A equipa da casa não baixou os braços, Paulo Ferreira restabeleceu o empate aos 14’.

Na segunda parte, Sílvio Moreira conseguiu, pela primeira vez, colocar o Póvoa em vantagem no marcador que foi dilatada aos 24’ num autogolo de Carlos Pires.

Os comandados de André Crud mostraram pontaria a rematar à baliza o 6-2 chegou com golos de Zé Paulo e Daniel Ferreira.

Sem nunca desistir do jogo, o Macedense reduziu para 6-3, aos 37’, por intermédio de Zé João. Seguiu-se o golo de Felipe Santos que assinou o 7-3 e ode Pauleta, aos 39’, que fixou o resultado em 7-4.

Decorridas 8 jornadas da série A do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão, o Macedense desceu para a 11ª posição com seis pontos. O Póvoa Futsal é oitavo classificado com nove pontos.

No próximo fim-de-semana a competição faz uma pausa para se jogar a segunda eliminatória da Taça de Portugal de Futsal, o GDM joga fora com os Amigos de Cerva.

Foto de Póvoa Futsal