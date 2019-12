Eleições indirectas para as CCDR são primeiro passo para a regionalização

A regionalização defendida, actualmente, pela maioria dos autarcas portugueses mantém-se na agenda política do Governo do PS, mas, tal como Marcelo Rebelo de Sousa defende, só deverá começar a ser debatida após a conclusão do processo de descentralização em curso. Apesar disso, António Costa quer dar já o primeiro passo através das eleições para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), já no primeiro semestre de 2020.