Depois de quatro anos no Grupo Desportivo de Chaves, Mário Borges está de regresso a casa, ou seja ao S.C. Mirandela, clube onde começou a dar os primeiros passos no futebol.

O jogador é uma das jovens promessas do clube alvinegro, quer começar a construir a sua história e garante que vai agarrar esta oportunidade. “As expectativas são as melhores. Eu espero que seja um ano de muito sucesso, quer em termos colectivos quer pessoais, Acho que é importante sentirmo-nos felizes e realizados e eu sinto que era aqui que devia começar. Tenho a sorte de ter esta oportunidade e tenho a certeza que vou mostrar o meu valor”, afirmou.

O médio defensivo, de 19 anos, quer fazer o seu próprio percurso e garante que não sente qualquer tipo de pressão pelo trajecto do avô, Manuel Borges - antigo médio do SCM, Paços de Ferreira ou Tirsense – e do pai - Rui Borges, antigo capitão e treinador do Mirandela, actual técnico da Académica de Coimbra.

“Eles dão-me muitos conselhos em relação ao futebol, mas a história deles já foi e não penso sequer nisso. Desde pequeno que jogo porque gosto e sinto-me feliz com o que faço, mas sempre sem qualquer tipo de pressão”, afirmou.

Mário Borges ingressou no G.D. Chaves em 2016 na equipa de juvenis. Na temporada passada alinhou na formação de juniores no nacional e na equipa satélite no Campeonato de Portugal. Experiências que lhe deram mais bagagem e maturidade.

“É diferente a intensidade e a agressividade dos juniores para os seniores. Tenho que agradecer pelas oportunidades que me deram e pelo que me fizeram crescer. Sinto que estou mais maduro no meu estilo de jogo”.

No regresso ao ponto de partida do seu ainda curto percurso, Mário quer ajudar o Mirandela a “fazer uma época positiva à imagem e história do clube”.