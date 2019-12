Eleutério Alves reeleito provedor da Santa Casa da Misericórdia de Bragança

Com mais de 200 votos, venceu o candidato da oposição, Miguel Miranda, da Lista B, que atingiu menos de metade da votação. Eleutério Alves mostrou- -se satisfeito com o resultado, mas reconhece que já estava à espera. “Tudo o que aconteceu é o reflexo daquilo que é a nossa irmandade, porque a Santa Casa da Misericórdia de Bragança é uma irmandade viva e interessada” salientou, dizendo que o resultado revela uma irmandade “consciente”. Dos 550 irmãos, votaram mais de 300, número superior ao dos anos anteriores. Como responsável pela instituição, Eleutério Alves reconhece as dificuldades da população e, por isso, para novo mandato anunciou um projecto que está a ser desenvolvido na área da saúde mental. O projecto consiste na prestação de serviços ao domicílio e serviço de apoio a pessoas institucionalizadas, com equipamentos especializados. “Como as demências estão a aumentar na nossa população e a idade avançada traz com ela algumas demências e algumas dependências é necessário procurar soluções, para que essas pessoas tenham direito ao bem-estar, à dignidade e à qualidade de vida”, salientou. Já Miguel Miranda, da Lista B, licenciado em Relações Internacionais, formador e gestor, já não é novo nestas andanças, uma vez que se candidatou há quatro anos e faz parte da irmandade há 30 anos. O candidato, ainda durante no processo eleitoral, mostrou-se indignado por não lhes ter sido facultada a listagem de irmãos. Depois das eleições voltou apontar a mesma situação, defendendo que “com uma falsa democracia é fácil ganhar eleições”. “A outra lista concorrente teve acesso a tudo, portanto houve uma falta de igualdade de circunstâncias”, disse Miguel Miranda, que se queixou ainda da “proibição de entrada nas instalações além do hall de entrada”. Ainda assim, o candidato acredita que alguém pode aproveitar as ideias que foram apresentadas pela Lista B, nomeadamente o plano estrutural de saneamento financeiro da instituição e a criação e desenvolvimento de novos instrumentos de gestão e controlo financeiro da Santa Casa da Misericórdia de Bragança.