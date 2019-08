Elias Corrêa resolveu dérbi distrital

Elias Corrêa Franco já tinha mostrado serviço na pré-época do S.C. Mirandela e, no domingo, no dérbi distrital da primeira jornada do Campeonato de Portugal sobressaiu num jogo pouco interessante e que ameaçava terminar sem golos.

Ao minuto 32’, o camisola 5 dos alvinegros apareceu oportunamente na área do GDB e, após canto marcado na esquerda, marcou de cabeça o único golo do encontro, garantindo a vitória aos mirandelenses. “Na parte final do jogo o adversário teve mais posse de bola. Nós conseguimos neutralizar as jogadas do Bragança o que foi importante”, disse.

O brasileiro, de 23 anos, destacou a importância da conquista dos três pontos no pontapé de saída da competição, pois aumenta os níveis de confiança do plantel. “Esta vitória dá confiança à equipa e ficamos mais fortes para o próximo encontro”.

Elias chegou esta temporada ao S.C. Mirandela e foi determinante no triunfo do Mirandela frente ao Bragança por uma bola a zero. O avançado brasileiro apontou o único tento da partida.

Esta é a terceira temporada do avançado em Portugal. Elias chegou ao nosso país para jogar no Vista Alegre, emblema do campeonato distrital de Aveiro, seguindo-se o 1º Dezembro e São Pedro da Cova na época anterior onde realizou 23 jogos e apontou quatro golos.

No Brasil, o avançado fez formação no Cruzeiro e jogou nos sub-20 do Ponte Preta, Anápolis e Goiás.