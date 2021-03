Eliminatórias da Taça de Portugal de futebol feminino e futsal adiadas

Em comunicado, a FPF anunciou o adiamento dos jogos da Taça de Portugal de futebol feminino e da Taça de Portugal de futsal masculino, face às restrições impostas pela pandemia da Covid-19.

A federação frisa no documento que a decisão foi tomada "de acordo com os regulamentos e tendo em consideração a legislação de combate à pandemia, bem como as consequências de tal legislação na organização das competições".

Os jogos adiados dizem respeito ao futebol sénior feminino e ao futsal sénior "sem reagendamento de novas datas".

A terceira eliminatória da Taça de Portugal de Futsal masculino estava agendada para o dia 3 de Abril. O Grupo Desportivo Macedense era o único emblema da A.F. Bragança ainda em prova.