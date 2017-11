Empate caseiro soube a pouco

Ao intervalo as brigantinas venciam por 2-1 com golos de Mariana Gomes e Jéssica, depois de terem estado em desvantagem.

A equipa forasteira abriu o activo de grande penalidade convertida por Margarida, na sequência de um lance que ditou a expulsão de Laura Saraiva.

Na segunda metade, o Roriz chegou à igualdade. Mafalda fixou o resultado em 2-2.

A AD Paredes soma um ponto decorridas três jornadas, mas conta apenas com um jogo realizado.

Na próxima jornada, marcada para sábado (dia 11), as brigantinas jogam foram com o Pico de Regalados.