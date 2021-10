Empate caseiro vale ao GDB primeiro ponto no nacional

Os brigantinos empataram a uma bola na recepção ao Merelinense, em jogo a contar para a jornada oito da série A.

Os golos só surgiram na segunda metade. Aos 58 minutos Rui Goja adiantou os minhotos no marcador e João Reis igualou, fez o 1-1, aos 60’.

Já depois de terminar o encontro há a registar duas expulsões, uma para equipa, Alexandre Gonçalves (GD Bragança) e Tiago Balão (Merelinense) receberam cartão vermelho.

O GDB subiu um lugar na tabela, é décimo, penúltimo, com um ponto. Na próxima jornada, marcada para o dia 17 de Outubro, os sub-17 do Bragança deslocam-se a Vila do Conde para defrontar o Rio Ave.