Empate em Santo Tirso quebra ciclo negativo do Macedo

O Macedo somou, este domingo, um ponto na jornada 6 da série B do Campeonato de Portugal, após o empate a zero frente ao Tirsense, quebrando um ciclo de cinco derrotas consecutivas.

Rafael Nascimento, técnico do Macedo, considera que os seus jogadores “foram heroicos” e que fizeram “um jogo extremamente competente, num campo difícil, com um adversário experiente”.

Este pode ser o ponto de viragem da formação macedense que o que procura mesmo é a vitória. “Penso que este empate nos deu uma alavanca para o que aí vem. Não queremos um ponto, queremos três, e por isso vamos trabalhar para eles”, afirmou.

E o próximo adversário é o São Martinho, mas a jornada 7 só se joga a 28 de Novembro, havendo uma pausa de dois fins-de-semana. Uma situação que não agrada ao treinador. “Nós ainda pagamos o preço do interior, pois não conseguimos manter o ritmo competitivo com equipas deste nível porque estamos longe de tudo. Não vamos fazer jogos treino com equipas da nossa série, e todas as outras estão a 100 ou 200 quilómetros de distância. Ninguém, pensou nos clubes, jogadores e muito menos nas equipas do interior, que é o caso do Macedo”, lamentou o técnico.

No plantel do Macedo, Pedro Fernandes regressou à baliza, depois de ter ficado de fora na partida com o Santa Marta devido a uma virose.

Destaque ainda para a titularidade de Gonçalo Torres no eixo da defesa, relegando Allison para o banco, e a entrada de Danny no 11 inicial.

Apesar de ter somado um ponto, a formação treinada por Rafael Nascimento continua de lanterna na mão, é última classificada com um ponto.