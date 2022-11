Entrada sem garra resulta em derrota para os sub-19 do Mirandela

O S.C. Mirandela sofreu, este sábado, uma derrota caseira, 1-2 com o S.C. Vila Real, no dérbi transmontano da jornada 12 da série A do Campeonato Nacional da 2ª Divisão sub-19.

O resultado foi construído na primeira metade. Rodrigo Aguiar inaugurou o marcador no Estádio São Sebastião aos 9 minutos e Guilherme Rodrigues rubricou o segundo golo dos “Lobos do Marão” aos 23’.

Ainda antes do intervalo, aos 23’, Marco Noronha reduziu para 1-2, o resultado do encontro.

Uma derrota que o técnico, Gilberto Vicente, explica com a entrada negativa dos seus jogadores na partida frente a um adversário acessível. “Entrámos mal no jogo. Quando demos por ela estávamos a perder 0-2 e ainda nem meia hora tinha passado. Eles tiveram sempre as segundas bolas, correram sempre mais que nós. Não fomos o que costumamos ser e assim não é fácil. Sem tirar valor ao adversário, o Vila Real tem cinco pontos agora e quatro fomos nós que lhes oferecemos. Quando uma equipa não se consegue auto motivar para um jogo/dérbi, no são Sebastião, boa moldura humana, contra uma equipa que estava perfeitamente ao nosso alcance, a culpa tem de ser minha e da equipa técnica, que não conseguimos passar a mensagem desta vez”, disse.

Os alvinegros encontram-se no nono lugar, penúltimo, com nove pontos. O Vila Real é lanterna vermelha, último, com cinco pontos.

Na próxima jornada, os mirandelenses jogam fora com o segundo classificado, o Varzim.

Foto de SCM