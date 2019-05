Época sofrida premiada com a manutenção

Focado já na próxima época, o Mogadouro deixa para trás uma temporada complicada e pautada por várias dificuldades.

Os mogadourenses só conseguiram respirar de alívio na última jornada, depois da vitória por 6-3 frente ao Paredes, em que garantiram a manutenção no Campeonato Nacional da 2ª Divisão. “Foi uma época um pouco atípica devido à saída de vários jogadores importantes do plantel, a chegada tardia de alguns jogadores, as contratações que tivemos que fazer depois de começar a época. Ou seja, o grupo de trabalho foi fechado muito tarde”, recordou o técnico, Artur Pereira.

Mas há outros factores apontados pelo treinador que complicaram a tarefa à sua equipa. A arbitragem não escapou às críticas de Artur Pereira. “Nós só queremos imparcialidade, só isso. Há muitos árbitros que até são do nosso distrito e que nos prejudicam bastante. Nós não queremos que nos ajudem mas também não queremos que nos prejudiquem”.

No historial do Mogadouro há o registo recente da passagem pela 1ª Divisão Nacional (2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011) e Artur Pereira não esconde a vontade de regressar ao patamar maior do futsal nacional, mas reconhece que para as equipas transmontanas não é fácil. Para o treinador os clubes transmontanos continuam a pagar o preço da interioridade. “Ser transmontano neste país é muito complicado. Para nós podermos sonhar com a possibilidade de ir à fase de subida, que dá acesso à 1ª divisão, temos que ter uma equipa muito forte. É que em caso de equilíbrio no jogo há uma tendência para o desequilibrarem”.

O treinador queixa-se ainda das exigências que, por norma, são feitas para o clube poder competir, e que são desvalorizadas em relação a outros emblemas. Artur Pereira dá mesmo como exemplo as medidas do piso de jogo. “Nos últimos anos fomos perseguidos pelas dimensões do nosso pavilhão. Houve clubes que escreveram para a federação devido ao limite das linhas laterais, enfim, fizeram ali um cavalo de batalha”.

Artur Pereira vai continuar no comando técnico do Mogadouro, quer garantir todos os jogadores da última temporada e reforçar o grupo com dois elementos. O treinador reitera ainda a aposta na formação e deu como exemplo o jovem Igor.