Equipa sub-19 do Mirandela empata no terreno do líder

A formação feminina do S.C. Mirandela empatou (1-1) com o Braga, líder da série A, na segunda jornada do Campeonato Nacional de sub-19 feminino.

Francisca Vieira colocou as minhotas em vantagem aos 29 minutos, mas as transmontanas não se deixaram abalar. Aos 33’, Sara Cordeiro fez o empate e fixou o resultado em 1-1.

As alvinegras ocupam a quarta posição, com um ponto, e no dia 20 de Novembro defrontam a A.D. Paredes, dérbi distrital da segunda jornada.

A A.D. Paredes perdeu, em casa, este sábado, com o Vianense, 1-3 foi o resultado final. Daniela Casado marcou o tento das brigantinas. Eduarda Gonçalves, Inês Ferreira e Anaisa Alves foram as marcadoras de serviço da turma de Viana do Castelo.