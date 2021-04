Garantir a presença na Liga 3 na próxima temporada seria algo histórico para a formação do S.C. Mirandela.

A vontade de chegar àquele que será o terceiro escalão do futebol português foi demonstrada pelo técnico alvinegro, esta noite, “Nas Conversas com os Misters”, promovidas pelo Canal 11, no facebook da página Fase de Acesso à Liga 3, que contou ainda com Carlos Salgado (AD Fafe), Ivo Castro (Maria da Fonte) e Moreno (V. Guimarães B). “Seria um objectivo, um sonho concretizado. Era extremamente importante para a cidade e para o distrito o Mirandela subir à Liga 3. Isso obrigaria a uma profissionalização total do clube”, referiu o treinador.

O Mirandela garantiu a presença na Fase de Acesso à Liga 3 depois do quarto lugar conseguido na fase regular do Campeonato de Portugal. Rui Eduardo Borges frisa que a série A “foi muito competitiva” pois “os resultados foram curtos e os jogos equilibrados”.

E foi com um empate (2-2) frente ao Fafe que a formação da cidade do Tua iniciou esta derradeira batalha. Os mirandelenses estiveram a vencer até ao último instante do jogo, altura em que o Fafe igualou já em tempo de compensação, aos 90’+4.

Agora segue-se o Vitória de Guimarães B, equipa treinada por Moreno, antigo central dos vimaranenses e um rosto conhecido por muitos no distrito de Bragança, pois na longínqua época de 2001/2002 representou o Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros na extinta 3ª Divisão. Rui Eduardo Borges antevê muitas dificuldades mas promete dar que fazer aos monhotos. “O nosso objectivo é dar trabalho ao Vitória de Guimarães B e somar pontos. Sabemos que não vai ser fácil e que vamos ter de estar no nosso melhor nível, pois vamos defrontar um adversário com muita qualidade colectiva e individual. Mas, defrontar estas equipas dá-nos ainda mais motivação”, afirmou.

Rui Eduardo Borges não escondeu o orgulho que tem nos seus jovens jogadores e garante que também os adeptos “estão muito satisfeitos e querem mais”.