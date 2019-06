Os resultados das eleições europeias no concelho de Carrazeda de Ansiães deram que falar. Os primeiros resultados após a contagem dos votos, no dia do sufrágio, davam a vitória ao PS por 13 votos, mas menos de 24 horas depois a Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna anunciava a vitória do PSD por 2 votos.