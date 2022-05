Escola Arnaldo entra a perder na segunda fase da Taça Nacional de Futsal sub-19

A equipa treinada por Manuel Rodrigues até entrou bem na partida. A jogar em casa chegou à vantagem aos 5 minutos através de Daniel Alves, um dos goleadores da formação brigantina.

A partir daqui, a Escola Arnaldo Pereira baixou linhas e a pressão ofensiva dos forasteiros acabou por surtir efeito na segunda metade.

O camisola 9 da equipa do distrito de Coimbra foi a figura do jogo. Simão Pratas igualou (1-1) aos 25 minutos, fez o 1-2 aos 36’ e voltaria a marcar aos 38’ o quarto do CCD Miranda do Corvo, o terceiro da conta pessoal. João Paiva também fez o gosto ao apontar o terceiro dos visitantes de livre directo.

No final do jogo, Manuel Rodrigues considera que faltou frescura física, na segunda metade. “Tivemos uma primeira parte em que estivemos bem, tanto a nível defensivo como ofensivo. Conseguimos marcar e, depois, já sabíamos que o adversário, pela qualidade que tem, ia obrigar-nos a baixar linhas para explorar as transições. Na segunda parte notou-se a nossa falta de ritmo em que nos últimos minutos já não tivemos forças para pressionar e fazer golo”, referiu o treinador da Escola Arnaldo Pereira.

E Miguel Lourenço, treinador do CCD Miranda do Corvo, destacou o trabalho colectivo para a vitória com reviravolta no marcador. “Não foi um jogo fácil. A equipa da casa fechou-se depois de marcar. Tivemos de trabalhar para somar três pontos e conseguimos virar o resultado. Este foi um jogo típico de taça nacional”.

Na próxima jornada, a segunda, marcada para o dia 14 de Maio, a Escola Arnaldo Pereira joga fora com o Dínamo Sanjoanense e o CCD Miranda do Corvo recebe o ABC Nelas.

Quanto à formação sub-15 perdeu, 9-1, com a Academia de Desportos na jornada inaugural da segunda fase da Taça Nacional de Futsal.